Eintracht verleiht Matanovic

Igor Matanovic wechselt in die zweite Liga. Eintracht Frankfurt verleiht den 20-jährigen Stürmer ohne Kaufoption an den Karlsruher SC. Am Main steht Matanovic noch bis 2026 unter Vertrag. Über seinen Wechsel nach Karlsruhe sagt der Kroate: „Die Fans sind überragend und die Stimmung hier war bisher immer top. Genau so liebt man es als Fußballspieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

KSC-Trainer Christian Eichner freut sich auf „einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrungen in unserer Liga gesammelt hat. Wir wollen ihm, ähnlich wie bei Mikkel Kaufmann, dabei helfen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Er erhöht durch seine Körpergröße, aber auch durch seine Spielintelligenz unsere Möglichkeiten im Sturm und wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung geklappt hat.“