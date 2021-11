„Ronaldos Zahlen explodieren“ | Der ewige Ibra

Rentiert sich Ronaldo?

In England befasst sich die Presse intensiv mit den Kosten, die für Manchester United wegen Sommerneuzugang Cristiano Ronaldo anfallen. „Uniteds Gehaltssumme schießt in die Höhe“, schreibt der ‚Daily Mirror‘ und fragt, ob „das Geld gut angelegt“ sei. Die Verpflichtung des 36-jährigen Portugiesen haben das Gehaltsvolumen der Red Devils um fast ein Viertel steigen lassen. Trotzdem gibt der der englische Rekordmeister sowohl in der Premier League als auch in der Champions League kein souveränes Bild ab und wartet auf den Ertrag. Weitere Zeitungen äußern sich ebenfalls zu diesem Thema. „Uniteds Lohnsumme ist dank Ronaldo im Aufwind“, titelt der ‚Daily Star‘, während der ‚Daily Express‘ feststellt, dass „Ronaldos Zahlen explodieren“.

Ibra hat noch nicht genug

Einst verglich sich Zlatan Ibrahimovic selbst mit einem guten Wein, der im Alter immer besser wird. Der 40-jährige Schwede zählt beim AC Mailand noch immer zu den wichtigsten Spielern – ein Ende ist längst nicht in Sicht. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Stürmer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern wird. „Der Verein und Zlatan haben sich auf eine Verlängerung bis 2023 geeinigt, die einzige Unbekannte könnte seine körperliche Verfassung sein“, schreibt die italienische Zeitung. Ein Ansporn für Ibrahimovic dürfte die starke Verfassung der Rossoneri sein. Derzeit kämpft Milan gegen die SSC Neapel in der Serie A um die Tabellenführung.

Santos kündigt Konsequenzen an

Die schmerzhafte Niederlage der Portugiesen gegen Serbien (1:2) und das Verpassen der direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar drücken im Südwesten Europas auf das Gemüt. „Ich werde gehen, wenn wir nicht zur Weltmeisterschaft fahren“, zitiert die Sportzeitung ‚A Bola‘ Nationaltrainer Fernando Santos. Der Europameister von 2016 muss als Gruppenzweiter den Umweg über die Playoffs nehmen, wodurch knifflige Gegner wie Italien, Schweden oder die Türkei drohen.