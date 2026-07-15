Hat der FC Schalke 04 nach Robin Gosens (32/AC Florenz) bereits den nächsten potenziellen Neuzugang im Blick? Wie das ungarische Nachrichtenportal ‚Haon‘ berichtet, beschäftigen sich die Knappen mit dem ungarischen U21-Nationalspieler Máté Tuboly. Der defensive Mitfeldspieler steht derzeit beim slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda unter Vertrag.

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Tuboly absolvierte in der vergangenen Saison 35 Pflichtspiele und steuerte dabei drei Treffer sowie zwei Vorlagen bei. Dem Bericht zufolge hatte zuletzt auch der englische Zweitligist FC Portsmouth um den Ungarn geworben, der 21-Jährige soll einen Wechsel auf die Insel jedoch abgelehnt haben. Die ebenfalls interessierten Swansea City und FC Watford dürften also schlechte Karten haben.