FC Bayern: Nianzou im „Teufelskreis“

Drei Verletzungen, eine Rotsperre und nur 562 Spielminuten: Tanguy Nianzou ist auch nach eineinhalb Jahren noch nicht richtig angekommen beim FC Bayern. Der Grund ist laut Julian Nagelsmann „ein kleiner Teufelskreis“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er ist jetzt in einem Alter, er ist jetzt keine 18 mehr“, so der Trainer über den 19-Jährigen, „in dem bei Abwehrspielern die große Überschrift immer Verlässlichkeit sein muss. Er hat immer wieder Momente, wo er herausragende Pässe ins Mittelfeld spielt, wo er eine sehr, sehr gute Spieleröffnung hat. Er hat aber auch immer wieder Situationen drin, wo er haarsträubende Fehler macht.“

„Gewisse Gratwanderung“

Daraus resultiere „mangelnder Rhythmus“, denn Bayern-Spieler müssten „schon stabil sein, um Spielzeit zu kriegen“. Das bedeute wiederum, „dass du dich einen Tick weniger entwickelst, weil es die Spielzeit nicht gibt und die Verlässlichkeit dann nicht wirklich hochgeschraubt wird. Das ist immer eine gewisse Gratwanderung.“

Nagelsmann unterstrich auf der heutigen Pressekonferenz: „Aus diesem Teufelskreis muss sich der Spieler dann ein Stück weit selbst befreien, indem er die Verlässlichkeit dann reinkriegt, indem er an diesen Dingen arbeitet.“ Der Coach des Rekordmeisters benennt also das Problem und den Ausweg, erwähnt aber auch Nianzous Vorzüge.

Innenverteidiger statt -eröffner

„Er hat ein ganz, ganz großes Gut, das ist diese Aggressivität und dieser unbedingte Wille zu verteidigen. In seiner Berufsbezeichnung steckt am Ende das Wort Verteidiger. Und da gibt es in Europa in seiner Altersstufe nicht mehr ganz so viele, die tatsächlich verteidigen wollen“, so Nagelsmann.

Und weiter: „Die ganze moderne Generation der Innenverteidiger kann man umtaufen in Inneneröffner.“ Nianzou hingegen wird seiner „Berufsbezeichnung gerecht“, müsse aber „bei dem anderen Part, den er eigentlich gut kann, weil er eine gute Technik und Übersicht hat, einen Tick weniger Risiko gehen und mehr Verlässlichkeit zeigen.“

Denn es gelte: „Ob er am Ende des Tages ein Tor vorbereitet, ist mir scheißegal. Wichtig ist erstmal, dass er keins für den Gegner vorbereitet als Abwehrspieler. Da musst du viel seriöser spielen, als es vielleicht dein Alter oder deine Erfahrung zulässt.“

Rückendeckung für Süle

Im Sommer ergibt sich für Nianzou in München womöglich eine neue Perspektive, schließlich wechselt mit Niklas Süle (26) ein direkter Konkurrent um Spielzeit zu Borussia Dortmund. Davon ausgehen, dass Süle deshalb bis Saisonende weniger Einsatzzeit erhält, sollte Nianzou aber nicht.

Darauf angesprochen verwies Nagelsmann auf den bis 30. Juni datierten Vertrag des deutschen Nationalspielers und auf dessen „Qualitäten, die wir uns zu nutze machen sollten“. Schließlich könne er sich „im Sommer nichts davon kaufen, wenn wir ohne Titel dastehen würden“, habe aber „alle Spieler spielen lassen, die fünf Jahre Vertrag haben.“ Nianzous Arbeitspapier läuft übrigens noch zweieinhalb Jahre. Genug Zeit, um den Teufelskreis zu verlassen.