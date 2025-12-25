Weiße Weihnachten bei Fenerbahce | Verwirrung um Vini

Let it snow

Dass es an Weihnachten in der Türkei nicht so besinnlich zugeht wie hierzulande, versteht sich von selbst. Aber egal, ob Tannenbaum und Weihnachtsgans oder ganz normaler Werktag, eine Verhaftung kann niemand gebrauchen. Für Sadettin Saran ging es aber an unserem gestrigen Heiligabend in den Istanbuler Knast. Wie die türkischen Leitmedien auch im Wortlaut unisono berichten, wurde der Präsident von Fenerbahce „unter gerichtliche Aufsicht gestellt“.

Laut der ‚Hürriyet‘ geschah dies „im Rahmen einer Drogen-Ermittlung“. Saran wird die „Bereitstellung von Betäubungsmitteln“ sowie die „Begünstigung des Drogenkonsums“ vorgeworfen. Schon am Tag zuvor berichtete mit ‚Sabah‘ die zweite große Istanbuler Tageszeitung, dass der 61-jährige Fußballfunktionär „positiv auf Kokain“ getestet wurde. Weiße Weihnachten mal anders.

Wechsel oder Verlängerung?

In Spanien sorgt Vinicius mal wieder für Rätselraten. Dieses Mal fragen sich die Gazetten allerdings nicht, wohin die Form des Brasilaners entschwunden oder über welches imaginäres Bein er dieses Mal gefallen ist. Während ‚Radio Marca‘ sich sicher ist, dass der 25-Jährige nun doch endlich seinen Vertrag im Bernabéu verlängert hat und lediglich die große Verkündigung seitens seines Arbeitgebers noch aussteht, schießen andere spanische Medienhäuser in die exakt gegenüberliegende Richtung.

Laut ‚Defensa Central‘ haben die Berater ihren Superstar dem FC Arsenal, Manchester United, Paris St. Germain und sogar dem FC Bayern angeboten. Außerdem soll ein Wechsel nach Saudi-Arabien weiterhin ein realistisches Szenario sein. Das gleiche Real-nahe Onlineportal berichtet aber auch, dass sich Präsident Florentino Pérez sicher ist, keinen adäquaten Ersatz für Vinicius finden zu können, ein Wechsel daher keine Rolle spielt. Die Seifenoper nimmt also kein Ende.