Großangriff: Die Topelf der Saudi Pro League

Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo rund um den Jahreswechsel fing alles an. Klar, der mehrfache Weltfußballer sollte weitere Stars nach Saudi-Arabien locken. Dass aber anschließend gleich eine ganze Weltauswahl in der Wüste aufschlägt, war in der Form nicht zu erwarten.

Mit Karim Benzema wechselte sogar der amtierende Ballon d’Or-Sieger nach Saudi-Arabien. Vom FC Liverpool kamen mit Roberto Firmino und Jordan Henderson gleich zwei Klublegenden. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht…

