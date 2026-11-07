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La Liga

Ansage: Sieben Ballon d’Ors für Yamal

von Lukas Hörster - Quelle: Manchester Evening News
1 min.
Lamine Yamal bei der Ballon d'Or-Gala @Maxppp

Geht es nach Marcus Rashford (29), wird Lamine Yamal (19) als Legende in die Geschichte des Fußballs eingehen. Die ‚Manchester Evening News‘ zitieren den Offensivmann von Manchester United aus einer Fragerunde mit Fans: „Mal sehen, was er noch erreicht, aber wenn er am Ende sieben Ballons d’Or gewinnt, würde mich das nicht überraschen.“

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Rashford war in der vergangenen Saison an den FC Barcelona verliehen und lief dort zusammen mit Yamal auf. Der Engländer konstatiert: „Ich habe noch nie einen Spieler in diesem Alter gesehen, der so talentiert ist wie er. Für mich – ja, das habe ich bisher noch nie gegenüber den Medien gesagt –, ist er derjenige, der dem Niveau von Messi im Laufe der Jahre am nächsten gekommen ist.“ Beim Ballon d’Or 2026 belegte Yamal Platz drei hinter Sieger Harry Kane (33) und Kylian Mbappé (27).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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