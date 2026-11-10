Der AC Mailand plant offenbar langfristig mit Alphadjo Cisse. Aus einem Bericht von Matteo Moretto geht hervor, dass die Rossoneri in den vergangenen Wochen einige Anfragen anderer Vereine für den 20-Jährigen ablehnten. Darunter soll auch ein mündliches Angebot von Brighton & Hove Albion gewesen sein.

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Statt eines Verkaufs planen die Milan-Bosse jetzt die Vertragsverlängerung. Aktuell ist Cisse noch bis 2030 an die Italiener gebunden. Nach seinem fulminanten Saisonstart mit acht Toren in 13 Spielen soll der offensive Mittelfeldspieler sofort mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet werden, das ihn besser entlohnt und länger an den Verein bindet. Der Youngster wurde kürzlich auch erstmals für die italienische Nationalmannschaft nominiert.