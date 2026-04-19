Real Madrid: Klopp-Entscheidung gefallen?

Álvaro Arbeloa muss wohl spätestens nach der Saison seinen Hut nehmen. Nach dem Aus in Pokal sowie Champions League und mit Blick auf den Neun-Punkte-Rückstand auf den FC Barcelona droht Real Madrid ein Jahr ohne Titel.

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Didier Deschamps, der nach der WM als französischer Nationaltrainer aufhören wird, ist ein möglicher Nachfolger. Zinédine Zidane, der eigentlich auf Deschamps folgen soll und Real einst zu drei Champions League-Titeln führte, wird ebenso gehandelt wie Mauricio Pochettino (USA).

Laut der portugiesischen Zeitung ‚Record‘ ist auch Ex-Real-Coach José Mourinho, derzeit bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie, ein Kandidat.

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Klopp wartet ab

Und Jürgen Klopp? Spekulation um den ehemaligen Dortmund- und Liverpool-Trainer gibt es nicht erst seit Real Madrids CL-Ausscheiden.

Nach Informationen der ‚as‘ steht Klopp aber nicht zur Verfügung. Und auch dafür, dass Real um den Global Sports Director von RB werbe, gebe es keinerlei Anzeichen.

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Der Grund: Klopp warte auf die Gelegenheit, Bundestrainer zu werden. Es sei die eindeutige Präferenz des 58-Jährigen, die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren, sollte der Posten in Zukunft freiwerden. Ziemlich sicher stehe deshalb fest, dass Klopp nicht bei Real übernehmen wird.