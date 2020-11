Barça-Gerüchte um Núñez

Darwin Núñez befindet sich angeblich wieder im Fokus des FC Barcelona. Nach ‚ESPN‘-Informationen haben die Katalanen ihr Interesse am Angreifer aus Uruguay erneuert, nachdem sie ihn gerne schon im Sommer verpflichtet hätten. Stattdessen zog es Núñez für 24 Millionen Euro von UD Almería zu Benfica Lissabon, wo der 21-Jährige gerade so richtig durchstartet (vier Tore und fünf Vorlagen in acht Pflichtspielen).

FT-Meinung