Transfer-Duell um BVB-Flirt Yohanna

Zadok Yohanna muss sich zwischen dem FC Chelsea und Newcastle United entscheiden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wurden die Angebote der beiden Premier League-Klubs für den 18-Jährigen akzeptiert. Brighton & Hove Albion zeigte ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung, scheiterte zuletzt jedoch mit einer Offerte über 22 bis 23 Millionen Euro. Der schwedische Klub AIK nahm stattdessen die Angebote in Höhe von 25 Millionen Euro der beiden Konkurrenten an.

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Auch Borussia Dortmund hat sich konkret mit einer Verpflichtung von Yohanna beschäftigt, fällt nun jedoch im Rennen um den Nigerianer zurück. Der Flügelspieler steht beim schwedischen Erstligisten noch bis 2029 unter Vertrag und hat das Interesse zahlreicher europäischer Top-Vereine auf sich gezogen. Allein beim Ligaspiel im April gegen Kalmar FF (1:0) waren 32 Scouts vor Ort, um den Linksfuß zu beobachten. Sollte sich der Youngster gegen Newcastle entscheiden, erwägen die Magpies die Verpflichtung von Víctor Muñoz (22).