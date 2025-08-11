20 Millionen: Milan schnappt sich Thiaw-Nachfolger

Der AC Mailand hat einen Nachfolger für Malick Thiaw (24) gefunden. Wie Matteo Moretto berichtet, haben die Rossoneri eine mündliche Einigung mit dem FC Genua über einen Transfer von Koni De Winter für 20 Millionen Euro erzielt. Lediglich letzte Details sind noch zu klären, bevor grünes Licht für den Medizincheck gegeben wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Innenverteidiger soll bei Milan Thiaw ersetzen, den es für 40 Millionen Euro zu Newcastle United zieht. Ausgebildet wurde De Winter in Belgien, in der Vergangenheit war er unter anderem für Juventus Turin aktiv.