Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge Richtung FC Barcelona verlassen. Sollten die geplanten Gespräche über eine Verlängerung bei den Bayern scheitern, könnte der Weg für einen Wechsel nach Spanien in diesem Sommer frei sein. Bei den Katalanen soll Lewandowski größere Chancen sehen, den Ballon d’Or zu gewinnen. Unsere FT-Meinung zu einem möglichen Barça-Wechsel: Unwahrscheinlich.

Borussia Dortmund

Die ‚Bild‘ berichtete, dass Manuel Akanjis (26) Abschied von Borussia Dortmund bevorstehen soll. Das Management des Innenverteidigers allerdings stellt gegenüber dem Schweizer ‚Blick‘ klar, dass noch nichts entschieden ist. Die Verhandlungen mit dem BVB sollen demnach noch nicht abgebrochen worden sein. Es sei offen, „ob er verlängern oder gehen will“, so der Berater.

Bayer Leverkusen

Daley Sinkgraven (26) könnte Bayer Leverkusen im Sommer (Vertrag bis 2023) verlassen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass durch die Reservistenrolle des Linksverteidigers ein Abschied in Aussicht stehen könnte.

RB Leipzig

Vergangenen Sommer deutete sich zwischen RB Leipzig und Marcel Halstenberg (30) eine Trennung an. Mittlerweile sieht es möglicherweise nach Verlängerung aus. Halstenberg jedenfalls kann sich „gut vorstellen, in Leipzig zu bleiben“, wie er im ‚kicker‘ erklärt.

SC Freiburg

Nico Schlotterbeck bekräftigt gegenüber Sport1 noch einmal, dass er die Breisgauer im Sommer voraussichtlich verlassen wird: „Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen.“

TSG Hoffenheim

Die Zukunft von Ermin Bicakcic (32) bei der TSG Hoffenheim ist noch offen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und der Innenverteidiger selbst erklärt im ‚kicker‘, dass er nicht garantieren kann, darüber hinaus in Sinsheim zu bleiben.

1. FC Köln

Der nächste Spieler mit ungewisser Zukunft: Anthony Modeste (33), Top-Torjäger des 1. FC Köln, hat einen Vertrag bis 2023. Würde er verlängern wollen, müsste er mit Gehaltseinbußen rechnen. Die ‚Sport Bild‘ geht davon aus, dass dies nicht passieren und Modeste die Kölner im Sommer verlassen wird.

Eintracht Frankfurt

Doppelschlag in Frankfurt. Faride Alidou (20) schließt sich ab Sommer Eintracht Frankfurt an. Der Flügelstürmer kommt ablösefrei vom einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV und unterschreibt bis 2026. Außerdem macht die Eintracht die Verpflichtung von Jérôme Onguéné (24) von RB Salzburg perfekt. Der Kameruner kommt ebenfalls im Sommer ablösefrei.

Union Berlin

Robin Knoche (29), absoluter Stammspieler bei Union Berlin, hat dem ‚kicker‘ zufolge ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers, vor zwei Jahren ablösefrei aus Wolfsburg zu den Eisernen gekommen, läuft im Juni aus.

1. FSV Mainz 05

Danny da Costa und Mainz 05 arbeiten an einer Rückkehr des 28-jährigen Frankfurters. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war da Costa an Mainz ausgeliehen. In Frankfurt kommt er nur noch sporadisch zum Einsatz und sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Borussia Mönchengladbach

Die ‚Bild‘ berichtet, dass Borussia Mönchengladbach bereits einen Ersatz für Alassane Plea (29), Marcus Thuram (24) und Breel Embolo (25), die im Sommer allesamt verkauft werden sollen, gefunden haben könnte. Vangelis Pavlidis (23) von AZ Alkmaar hat schon 17 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt und wird von den Gladbachern genau beobachtet.

VfL Bochum

Marcel Hoffmeier (22) von Regionalligist Preußen Münster soll auf dem Zettel des VfL Bochum stehen, das berichtet die ‚Bild‘. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus, daher wäre er ablösefrei zu bekommen. Eine Entscheidung soll aber erst nach der Saison fallen.

VfL Wolfsburg

Josip Brekalo (23), derzeit vom VfL Wolfsburg an den FC Turin verliehen, wird von den Italienern offenbar fest verpflichtet. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erhält der Kroate einen Kontrakt über vier Jahre.

VfB Stuttgart

Der japanische Nationalspieler Hidemasa Morita (26) von CD Santa Clara könnte der Nachfolger von Orel Mangala (24) beim VfB Stuttgart werden. Der Präsident des portugiesischen Erstligisten bestätigt erste Gespräche mit den Schwaben.

FC Augsburg

Beim FC Augsburg freut kann man sich mit Carlos Gruezo (26) über dessen WM-Qualifikation mit Ecuador freuen. Trotz einer 1:3-Niederlage gegen Paraguay ist der direkte Quali-Platz gesichert. Michael Gregoritsch (27) allerdings kehrt enttäuscht von der österreichischen Nationalmannschaft zurück. Durch die 1:2-Niederlage gegen Wales ist der WM-Traum für Österreich ausgeträumt.

Hertha BSC

Hertha BSC ist laut einem Bericht des ‚Sportbuzzer‘ einer der Bundesligisten, die an Linton Maina (22) von Zweitligist Hannover 96 interessiert sind. Mainas Vertrag läuft im Juni aus, somit wäre er im Sommer ablösefrei zu haben.

Arminia Bielefeld

Arminia Bielefelds Chefcoach Frank Kramer muss nicht um seine Anstellung fürchten. Die ‚Neue Westfälische‘ berichtet, dass die Verantwortlichen der Arminia ihrem Trainer trotz Negativserie und des Abrutschens auf einen direkten Abstiegsplatz das Vertrauen schenken.

Greuther Fürth

Greuther Fürth bekommt von Mainz 05 einen Nachschlag im sechsstelligen Bereich für Anton Stach (23). Stach wurde in Fürth ausgebildet und war vergangenen Sommer nach Mainz gewechselt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Zahlung nun zustande kommt, weil Stach erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde.