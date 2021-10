Barça verlängert mit Pedri

Der FC Barcelona hat Pedri mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Von nun an ist der 18-jährige Mittelfeldspieler bis 2026 an die Katalanen gebunden. Zudem verfügt der spanische Nationalspieler nach Vereinsangaben über eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

In Spanien sind die Klubs verpflichtet, einen entsprechenden Passus in Verträge zu schreiben. Im Fall von Pedri stellt die Höhe der festgeschriebenen Summe eine Abschreckung für andere Vereine und zeitgleich Wertschätzung gegenüber dem 18-Jährigen dar.

20 Millionen Euro zahlte Barça im Sommer 2019 für Pedri an UD Las Palmas. Mittlerweile hat der zehnfache Nationalspieler seinen Wert vervielfacht. Die steile Entwicklung des Mittelfeldspielers honorieren die Blaugrana nun mit dem neuen Vertrag.