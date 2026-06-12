Mit einer hervorragenden Saison im Trikot des Hamburger SV hat Fábio Vieira ordentlich Eigenwerbung betrieben. In 29 Ligaspielen erzielte der Portugiese sieben Treffer und lieferte fünf Assists. Zahlen, die nicht nur hierzulande für Aufsehen sorgen. Das könnte dem HSV jetzt zum Verhängnis werden.

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Denn nach FT-Informationen liegt dem FC Arsenal ein Angebot von Nottingham Forest vor. Die Tricky Trees sind mit einer Offerte im Gesamtpaket von 28 Millionen Euro vorstellig geworden. Ob die Gunners damit schon zufrieden sind, wird sich zeitnah zeigen.

Die Hamburger besaßen eine 22 Millionen Euro schwere Kaufoption für den 26-jährigen Linksfuß. Diese war dem Bundesligisten allerdings zu hoch und ist abgelaufen. Zuletzt zeigte sich Arsenal dem Vernehmen nach gesprächsbereit, um Vieira vielleicht für weniger Geld ziehen zu lassen. Durch das Angebot aus der Premier League könnte sich die Situation für den HSV wieder deutlich komplizierter gestalten.