BVB-Wunderkind & Weltstar: Die zehn jüngsten Spieler der WM-Geschichte

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgt für jede Menge Rekorde. Nicht nur bietet sie für viele verdiente Spieler letztmals die ganz große Bühne. Viele Youngster bekommen zum ersten Mal enorm viel Aufmerksamkeit im Dress ihrer Nationalmannschaft. Erinnerungen werden beispielsweise wach an Youssoufa Moukoko, der bei der WM 2022 in Katar im Alter von 18 Jahren und drei Tagen sein Debüt gab. Er hat es damit als einziger Deutscher in die Top10 der jüngsten WM-Spieler aller Zeiten geschafft.

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Norman Whiteside (Nordirland): 17 Jahre & 41 Tage Samuel Eto’o (Kamerun): 17 Jahre und 99 Tage Femi Opabunmi (Nigeria): 17 Jahre und 101 Tage Alomon Olembé (Kamerun): 17 Jahre und 185 Tage Pelé (Brasilien): 17 Jahre und 235 Tage Gilberto Mora (Mexiko): Beim Debüt 17 Jahre & 240 Tage Bartholomew Ogbeche (Nigeria): 17 Jahre & 244 Tage Rigobert Song (Kamerun): 17 Jahre & 354 Tage Youssoufa Moukoko (Deutschland): 18 Jahre & 3 Tage Hugo Sochurek (Tschechien): Beim Debüt 18 Jahre & 4 Tage

In Mora und Sochurek steigen voraussichtlich gleich zwei Spieler bei der WM 2026 in die Top10 auf.