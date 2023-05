Gündogan: Pep hofft weiter

Pep Guardiola hat das Wort zum Poker um Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan ergriffen. „Ich habe mich zum Vertrag geäußert, der Verein ist involviert und kennt meine Meinung“, zitiert ‚The Athletic‘ den Trainer von Manchester City, „niemand weiß, was passieren wird. Vielleicht bleibt er – hoffentlich."

Mehr wolle Guardiola nicht mehr zu dem Thema sagen. Gündogans Vertrag läuft zum Saisonende aus. City würde seinen deutschen Kapitän gerne halten. Allerdings baggert auch der FC Barcelona seit Monaten am 32-jährigen Nationalspieler, der es am Ende selbst in der Hand hat.

