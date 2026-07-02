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Rekordeinkauf: ManCity verpflichtet Anderson

Pep Guardiola ist bei Manchester City Geschichte. Sein Nachfolger Enzo Maresca bringt nun eigene Wunschspieler mit.

von Lukas Hörster
1 min.
Elliot Anderson beim Training der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Manchester City verstärkt sein Mittelfeld mit Elliot Anderson. Wie der englische Spitzenklub mitteilt, kommt der englische Nationalspieler zur neuen Saison von Nottingham Forest ins Etihad Stadium. Der 23-Jährige habe den Medizincheck in den USA absolviert, die letzten Formalitäten sollen nach der WM abgeschlossen werden.

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Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach satte 135 Millionen Euro. Das bedeutet selbst für die Scheich-finanzierten Skyblues einen neuen Transferrekord.

ZITATE

Elliot Anderson
Elliot Anderson
23 Jahre
135,00 Mio. €
Nottingham Forest
Manchester City FC

Anderson wurde bei Newcastle United ausgebildet. Von dort wechselte er vor zwei Jahren für umgerechnet rund 41 Millionen Euro nach Nottingham. 2025 wurde er unter Thomas Tuchel Nationalspieler. Bei der WM ist er im Zentrum gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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