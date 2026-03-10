Menü Suche
Eintracht-Stürmer überraschend zur WM?

von Remo Schatz - Quelle: AfricaFoot
Elye Wahi könnte im Sommer zur WM fahren, allerdings nicht für sein Geburtsland Frankreich, sondern für die Elfenbeinküste. Wie der ‚AfricaFoot‘-Journalist Lassana Camara berichtet, hat der an OGC Nizza verliehene Stürmer von Eintracht Frankfurt in Paris das offizielle Verfahren eingeleitet, um einen ivorischen Pass zu erhalten.

Wahi ist südlich von Paris geboren, seine Eltern kommen aber von der Elfenbeinküste. In Frankreich durchlief der 23-Jährige alle Jugend-Auswahlmannschaften, für ein A-Länderspiel wurde er aber nie berufen. Entsprechend könnte er – sobald er den entsprechenden Pass besitzt – für die Ivorer bei der WM in Nordamerika auflaufen. Macht er dort eine gute Figur, könnte ihn die Eintracht im Sommer womöglich zu einem besseren Preis verkaufen, als bislang angenommen.

