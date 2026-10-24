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Werder-Idee mit Tietz?

von Lukas Hörster - Quelle: DeichStube
1 min.
Phillip Tietz behauptet den Ball vor Willi Orban @Maxppp

Werder Bremen hat sich in der Vergangenheit offenbar mit Phillip Tietz beschäftigt. Vor dem direkten Duell am heutigen Samstag (15:30 Uhr) sagt der Stürmer von Mainz 05 der ‚DeichStube‘: „Ich habe sogar aufgeschnappt, dass ich da wohl irgendwann mal auf dem Zettel stand, anscheinend. Ich weiß aber nicht, wie viel da dran ist.“

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Tietz war zu Jahresbeginn vom FC Augsburg nach Mainz gekommen und schlug dort voll ein. „Ich bin auch mit viel frischem Wind dazu gestoßen und hatte richtig Hunger und Bock, mich hier zu beweisen“, sagt der 29-Jährige, der nach neun Toren in sieben Pflichtspielen dieser Saison sogar vom DFB-Team träumen darf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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