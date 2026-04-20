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Bundesliga

Bundesliga-Trainer in Köln gehandelt

von Julian Jasch - Quelle: Geissblog
Alexander Blessin an der Seitenlinie @Maxppp

Beim 1. FC Köln bereitet man sich auf einen möglichen Trainerwechsel im Sommer vor. In dem Kontext bringt der ‚Geissblog‘ unter anderem Alexander Blessin vom FC St. Pauli ins Spiel. Darüber hinaus werden Christian Eichner, der den Karlsruher SC nach der Saison verlassen wird, sowie Dino Toppmöller als Kandidaten gehandelt.

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Seit knapp einem Monat ist René Wagner hauptverantwortlich für die Geißböcke tätig. In drei Bundesligaspielen holte er fünf Punkte. Sollte der 37-Jährige die Kölner zum Klassenerhalt führen, darf er sich auch Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung als Cheftrainer machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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