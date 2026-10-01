Juventus Turin scheut auf dem Transfermarkt bekanntlich nicht vor der Verpflichtung von älteren Spielern zurück. Nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Bianconeri für den kommenden Sommer Virgil van Dijk (35) und Bruno Fernandes (32) ins Visier genommen. Die beiden Premier League-Stars befinden sich in ihrem letzten Vertragsjahr und wären am Saisonende ablösefrei zu haben.

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Bei Fernandes besitzt Manchester United immerhin noch eine Option auf eine einjährige Ausweitung des Kontrakts. Mit van Dijk müsste sich der FC Liverpool auf ein neues Arbeitspapier einigen, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Der italienische Rekordmeister hat noch weitere Spieler zum Nulltarif im Blick: Neben Pierre-Emile Hojbjerg (31), der als neuer Führungsspieler für die Mittelfeldzentrale eingeplant ist, stehen auch Mateo Kovacic (32), Fikayo Tomori (28) und David Raum (28) auf dem Wunschzettel der Turiner.