Napoli zeigt Interesse an Sissoko

Die SSC Neapel ist auf der Suche nach Verstärkungen auf Moussa Sissoko gestoßen. Laut ‚Sky Italia‘ möchte der Fünfte der abgelaufenen Serie A-Saison sein Glück beim Mittelfeldspieler versuchen. Das Arbeitspapier des 31-Jährigen bei Tottenham Hotspur läuft noch bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein weiterer Kandidat für das Mittelfeld soll Zian Flemming von Fortuna Sittard sein. Der 22-Jährige überzeugte in der abgelaufenen Eredivisie-Saison mit 15 Toren und sieben Vorlagen in 35 Einsätzen. Zudem soll Neapel Interesse an Linksverteidiger Nuno Tavares (21) von Benfica Lissabon zeigen.