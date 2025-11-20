Bericht: Vertrag, WM & Wechsel bei Adeyemi in Gefahr

Der Besitz von illegalen Waffen ist kein Kavaliersdelikt. Das muss Karim Adeyemi gerade am eigenen Leib erfahren. Er wurde nicht nur zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verurteilt, sondern obendrein auch von Borussia Dortmund und dem DFB sanktioniert. Er muss die Dortmunder Nordstadtliga besuchen und Trainingseinheiten mit den Kindern dort abhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch der Fall könnte für Adeyemi noch viel weitreichendere Folgen haben. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 23-Jährige seine Verhandlungsposition enorm verschlechtert. Der Flügelspieler verhandelt mit Borussia Dortmund über einen neuen Vertrag und pocht auf eine Ausstiegsklausel, parallel klopfen große Vereine wie Inter Mailand, Manchester United und der FC Arsenal an.

Zieht sich der BVB zurück?

Laut dem Boulevardblatt könnten die Schlagzeilen um seine Person jetzt „eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Interessenten“ und „massive Auswirkungen“ auf den Marktwert haben. Der Rechtsfuß müsse außerdem befürchten, dass der BVB sein Angebot zur Verlängerung zurückzieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Adeyemi hervorragend in die Saison gestartet war, stockte der Motor zuletzt. Der öffentlich gewordene illegale Waffenbesitz könnte auch auf die Formkurve einen negativen Einfluss haben und Adeyemi letztlich die WM kosten, so ‚Bild‘.

Adeyemi muss sportlich liefern

Julian Nagelsmann hatte schon vor der Partie gegen die Slowakei (6:0) wenig Begeisterung für die Causa Adeyemi übrig, ließ den Dortmunder Angreifer dann 90 Minuten auf der Bank. Auch er habe im Anschluss daran gemeinsam mit Rudi Völler ein längeres Gespräch mit Adeyemi geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sowohl in Dortmund als auch beim DFB steht Adeyemi ab sofort unter strenger Beobachtung, Fehler und Ausrutscher darf er sich nicht mehr erlauben. Der Stürmer muss jetzt fußballerisch auf dem Platz überzeugen, damit die Schlagzeilen um seine Person in den kommenden Wochen wieder sportlicher Natur sind.