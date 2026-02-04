Menü Suche
Freiburg bindet Rekordspieler Günter

von Luca Hansen - Quelle: scfreiburg.com
3 min.
Christian Günter applaudiert den Fans @Maxppp

Christian Günter bleibt dem SC Freiburg treu. Der Linksverteidiger hat ein neues Arbeitspapier bei den Breisgauern unterzeichnet. Über die Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart. Der 32-Jährige spielt seit jeher für den Sportclub und ist nicht nur Kapitän, sondern auch Rekordspieler.

„Es gab in der Vergangenheit so viele Anlässe, zu denen Christians sportliche und menschliche Qualitäten zurecht herausgehoben wurden. Wahrscheinlich würde Christian sagen: Es ist genug geschwätzt, weiter geht’s. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass Christian in keinem Bereich nachlässt. Wir freuen uns“, unterstreicht Sportdirektor Klemens Hartenbach Günters Wichtigkeit.

