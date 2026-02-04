CR7 kehrt zurück

Cristiano Ronaldo hat sich besonnen und geht seiner Arbeit wieder nach. Wie Ali Al-Anzi berichtet, trainierte der 40-jährige Weltstar heute wieder mit der Mannschaft von Al Nassr, um sich auf die bevorstehende Partie gegen Al Ittihad am Freitag (18:30 Uhr) vorzubereiten.

Am Montag legte der Portugiese die Arbeit nieder und streikte. Grund dafür soll die vom saudischen Staatsfond unverhältnismäßig durchgeführte Transferpolitik innerhalb der vier in der Saudi Pro League verwalteten Topteams gewesen sein. Offenbar reicht CR7 das gesetzte Statement aus.