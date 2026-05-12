Überraschende Wechsel-Option für Lewandowski

Gestern war Robert Lewandowski noch Teil der Meisterparade des FC Barcelona. Die Katalanen feierten den zweiten Ligatitel in Folge und fuhren mit einem offenen Bus durch die Fanmengen in den Straßen Barcelonas. Dabei ließ es sich der 37-jährige Torjäger nicht nehmen, Fragen zu seiner Zukunft zu beantworten.

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‚Canal Plus+ Polonia‘ wollte Lewandowski zu einem Statement bewegen, der Stürmer antwortete trotz euphorischer Feierstimmung routiniert: „Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was das Beste für mich und meine Familie ist.“

Beim polnischen TV-Sender ‚Eleven Sports‘ ging Lewandowski dann zumindest etwas ins Detail. Er könne sich auch vorstellen, „in eine kleinere Liga“ zu wechseln. Dann führte der ehemalige Bayern-Profi aus: „Ich bin fast 38 Jahre alt, aber ich fühle mich gut und ziehe das in Betracht.“

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Kontakt zu Porto besteht bereits

Dabei zieht Lewandowski offenbar auch einen Wechsel zum FC Porto in Betracht. Laut der spanischen ‚Sport‘ gab es zuletzt Kontakt zwischen den Drachen und dem Management des Knipsers, dessen Vertrag bei Barça Ende Juni ausläuft. Die Portugiesen sollen Lewandowski bereits ihr Projekt vorgestellt haben, um ihm einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Im Raum steht vorerst ein Einjahresvertrag. Was für eine Unterschrift in Porto sprechen würde, wäre neben der Teilnahme an der Champions League auch der Umstand, dass bereits einige polnische Profis in der Hafenstadt unter Vertrag stehen. Jakub Kiwior (26), Jan Bednarek (30) und Youngster Oskar Pietuszewski (17) kennt Lewandowski bereits aus der Nationalmannschaft.

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Weiterhin zeigen aber auch Vereine aus aller Welt Interesse am Neuner, der seine Treffsicherheit trotz seines gehobenen Fußballeralters in der zurückliegenden Saison nachwies. 13 Tore in LaLiga und vier Treffer in der Königsklasse – obwohl Lewandowski oft als Joker ins Spiel kam – sprechen eine deutliche Sprache.