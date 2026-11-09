Der Golden Boy für den besten U21-Spieler Europas geht in diesem Jahr nach Spanien. Pau Cubarsí vom FC Barcelona erhält die Auszeichnung. Der Preis wird jedes Jahr von der italienischen Sportzeitung ‚Tuttosport‘ verliehen.

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Cubarsí setzte sich gegen prominente Kontrahenten durch, aus der Bundesliga waren Lennart Karl (18/FC Bayern), Konstantinos Karetsas (18/Borussia Dortmund), Joane Gadou (19/Borussia Dortmund), Said El Mala (20/1. FC Köln) und Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) unter den Top25 und für den Preis nominiert. Die Auszeichnung erhält aber der 19-jährige Innenverteidiger der Katalanen, der damit auf PSG-Star Désiré Doué (21) folgt.