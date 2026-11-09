Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Golden Boy 2026 steht fest

von Dominik Sandler - Quelle: Tuttosport
1 min.
Pau Cubarsí mit seiner Trophäe @Maxppp

Der Golden Boy für den besten U21-Spieler Europas geht in diesem Jahr nach Spanien. Pau Cubarsí vom FC Barcelona erhält die Auszeichnung. Der Preis wird jedes Jahr von der italienischen Sportzeitung ‚Tuttosport‘ verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
𝗣𝗔𝗨 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗥𝗦𝗜, 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟲✨
Bei X ansehen

Cubarsí setzte sich gegen prominente Kontrahenten durch, aus der Bundesliga waren Lennart Karl (18/FC Bayern), Konstantinos Karetsas (18/Borussia Dortmund), Joane Gadou (19/Borussia Dortmund), Said El Mala (20/1. FC Köln) und Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) unter den Top25 und für den Preis nominiert. Die Auszeichnung erhält aber der 19-jährige Innenverteidiger der Katalanen, der damit auf PSG-Star Désiré Doué (21) folgt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Pau Cubarsí

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert