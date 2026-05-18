Weiser erreicht neues Angebot

Werder Bremen ist Außenbahnspieler Mitchell Weiser (32) im Poker um eine Vertragsverlängerung womöglich entgegengekommen, Geschäftsführer Klaus Filbry bestätigt jedenfalls bei ‚Sky‘: „Er hat alles vorliegen. Am Ende liegt es jetzt an ihm, ob er bleibt oder nicht.“

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Laut der ‚Bild‘ liegt Weiser ein neuer Vertragsentwurf vor. Sportchef Clemens Fritz ordnet ein: „Es wird in Kürze nochmal ein Gespräch geben. Anschließend könnte es eine Entscheidung geben.“ Weisers Vertrag läuft aus. Zuletzt hakte es beim Thema Vertragslaufzeit. Für Werder absolvierte der einstige Dauerbrenner aufgrund einer Kreuzbandverletzung in der abgelaufenen Saison keine einzige Spielminute.