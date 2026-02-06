Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Überraschender Interessent für Schlager

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Xaver Schlager läuft fokussiert mit dem Ball @Maxppp

Zieht es Xaver Schlager im Sommer nach Schottland? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekundet Celtic Glasgow Interesse an einer Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers. Auch bei den italienischen Spitzenklubs Juventus Turin und AS Rom wird der Österreicher gehandelt, der selbst von einem Engagement in der Premier League träumt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Freitag bestätigte RB Leipzig, dass sich Schlager dazu entschieden hat, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Bei diesem Entschluss spielte womöglich auch die interne Konkurrenz eine Rolle: Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde dem Linksfuß in den Gesprächen klargemacht, dass er auf der Achter-Position in der Rangordnung hinter Assan Ouédraogo (19) angesehen wird. Zudem sei im Winter mit Brighton-Leihgabe Brajan Gruda (21) ein weiterer Akteur gekommen, der Schlagers Platz streitig machen könnte.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premiership
RB Leipzig
Celtic
Xaver Schlager

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premiership Premiership
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Celtic Logo Celtic Glasgow
Xaver Schlager Xaver Schlager
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert