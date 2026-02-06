Überraschender Interessent für Schlager

Zieht es Xaver Schlager im Sommer nach Schottland? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ bekundet Celtic Glasgow Interesse an einer Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers. Auch bei den italienischen Spitzenklubs Juventus Turin und AS Rom wird der Österreicher gehandelt, der selbst von einem Engagement in der Premier League träumt.

Am heutigen Freitag bestätigte RB Leipzig, dass sich Schlager dazu entschieden hat, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Bei diesem Entschluss spielte womöglich auch die interne Konkurrenz eine Rolle: Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde dem Linksfuß in den Gesprächen klargemacht, dass er auf der Achter-Position in der Rangordnung hinter Assan Ouédraogo (19) angesehen wird. Zudem sei im Winter mit Brighton-Leihgabe Brajan Gruda (21) ein weiterer Akteur gekommen, der Schlagers Platz streitig machen könnte.