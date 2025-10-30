Kurioses Modell zur Osimhen-Finanzierung

Um den 75 Millionen Euro schweren Transfer von Mittelstürmer Victor Osimhen (26) zu stemmen, greift Galatasaray offenbar in die Trickkiste. Laut der türkischen Tageszeitung ‚Sabah‘ erklärt Vereinspräsident Dursun Özbek: „Osimhen wird in einem Werbespot für Pasifik Holding auftreten und die Holding wird zwei Millionen Euro zu seinem Transfer beisteuern.“

In der laufenden Saison konnte Osimhen, der im Sommer nach vorheriger Leihe von der SSC Neapel gekauft wurde, in neun Spielen sechs Tore erzielen. Mit seinen Leistungen hat der Nigerianer den FC Barcelona auf sich aufmerksam gemacht.