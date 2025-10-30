Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Kurioses Modell zur Osimhen-Finanzierung

von Aaron Schlütter - Quelle: Sabah
Victor Osimhen trägt Maske @Maxppp

Um den 75 Millionen Euro schweren Transfer von Mittelstürmer Victor Osimhen (26) zu stemmen, greift Galatasaray offenbar in die Trickkiste. Laut der türkischen Tageszeitung ‚Sabah‘ erklärt Vereinspräsident Dursun Özbek: „Osimhen wird in einem Werbespot für Pasifik Holding auftreten und die Holding wird zwei Millionen Euro zu seinem Transfer beisteuern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison konnte Osimhen, der im Sommer nach vorheriger Leihe von der SSC Neapel gekauft wurde, in neun Spielen sechs Tore erzielen. Mit seinen Leistungen hat der Nigerianer den FC Barcelona auf sich aufmerksam gemacht.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Galatasaray
Victor Osimhen

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Victor Osimhen Victor Osimhen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert