Nächste Verlängerungswelle: Barça verhandelt mit Trio

Der FC Barcelona will weitere Stützen des Teams langfristig an den Verein binden. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, laufen Verhandlungen mit Antoine Griezmann (29), Sergi Roberto (28) und Sergio Busquets (32). Man habe auf eine Einigung am gestrigen Dienstag gehofft – die sei aber ausgeblieben.

Erfolgreicher war Barca bei Marc-André ter Stegen (bis 2025), Gerard Piqué (bis 2024), Frenkie de Jong sowie Clément Lenglet (beide bis 2026), dessen Unterschriften, der Klub nach dem Champions League-Sieg über Ferencváros Budapest (5:1) bekanntgab.

Hintergrund der Verlängerungswelle ist nicht nur sportlicher Natur. Die klammen Katalanen wollen mit den neuen Verträgen die Gehälter für die laufende Saison herunterschrauben, um nicht in noch größere finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Die ausgebliebenen Gelder sollen dann aber in den kommenden Jahren ausgeglichen werden.