Aktuell befindet sich Vinicius Junior mit der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Amerika und verschwendet angesichts der bevorstehenden Partie heute Nacht gegen Schottland (0 Uhr) wohl keinen Gedanken an seine Vertragssituation bei Real Madrid. Die Königlichen drängen aber auf eine Entscheidung nach dem Turnier.

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Die ‚as‘ berichtet, dass mehrere Versuche, den Vertrag mit dem 25-jährigen Flügelstürmer zu verlängern, ins Leere liefen. Dementsprechend ungeduldig wird die Vereinsführung der Königlichen – insbesondere Florentino Pérez. Und die angedachten Gespräche nach der WM sollen in einem finalen Angebot mit Ultimatum münden. Ewige Verhandlungsrunden sind dem Bericht zufolge ausgeschlossen.

Pérez ist enttäuscht von Vini

Das Kluboberhaupt soll ohnehin enttäuscht vom Zögern des Profis sein. Die ‚Sport‘ berichtet, dass Pérez sich mehr Loyalität vom 51-fachen Nationalspieler erwartet hatte, nachdem er ihm während größerer Torflauten zu seiner Anfangszeit in Madrid, Rassismuseklats, Medienschelten und interner Querelen zur Seite stand.

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Wo spielt Vinicius Junior in der kommenden Saison? Real Madrid Premier League Saudi-Arabien ein Überraschungsteam Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die ganze Debatte um eine mögliche Vertragsverlängerung oder einen Abgang des Superstars zieht sich inzwischen schon über mehrere Monate. Mal schlug das Pendel eher in Richtung Verbleib aus, dann wollten einige Medienhäuser schon sicher wissen, dass Vinicius den Abflug plant. Konkretisiert hat sich bislang keines der beiden Szenarien.

Zuletzt hieß es, Vinicius wolle auf jeden Fall in der kommenden Saison das Trikot der Blancos tragen. Ob mit oder ohne Verlängerung. Dass Real den wertvollen Angreifer 2027 ablösefrei ziehen lässt, ist aber nahezu ausgeschlossen. Ein solches Nachgeben entspricht nicht dem Selbstverständnis des Weltklubs. Da bleibt nur abzuwarten, wie Vinicius und seine Vertreter auf eine Deadline nach der WM reagieren werden.