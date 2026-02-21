Menü Suche
Bayern-Schock: Davies erneut verletzt

von Remo Schatz
1 min.
Davies guckt bedröppelt @Maxppp
FC Bayern 3-2 Frankfurt

Auf Alphonso Davies könnte die nächste Leidenszeit zukommen. Beim heutigen Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt musste der Linksverteidiger in der 50. Minute verletzt das Feld verlassen. Für den Kanadier kam Hiroki Ito in die Partie.

Bayern & Germany
Get well soon, @AlphonsoDavies
Sorgen machen Davies‘ Reaktionen bei der Auswechslung. Zwar konnte der 25-Jährige eigenständig den Rasen verlassen, versteckte sein Gesicht aber sichtlich enttäuscht unterm Trikot. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor. Davies hatte erst Mitte Dezember sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert.

Update (17:50 Uhr): Laut Max Eberl, der sich nach der Partie gegenüber der ‚Abendzeitung‘ äußerte, gibt es wenig Grund zur Hoffnung: „Es sah so aus, als ob es was Längeres ist. Irgendwas Muskuläres muss es sein. Er ist schon bei der Untersuchung.“

