Baumanns „klarer Plan“ bei Eggestein

Für Frank Baumann steht fest, dass Johannes Eggestein im kommenden Sommer zum SV Werder Bremen zurückkehrt. „Das ist der klare Plan“, unterstreicht der Geschäftsführer gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘, „ich stehe mit den Verantwortlichen in Linz in Kontakt. Die Idee hinter der Leihe ist, dass es so weiterläuft und er dann zur nächsten Saison mit neuem Selbstvertrauen zu uns zurückkommt.“

Für Eggestein hat sich die Leihe zum Linzer ASK schon jetzt voll ausgezahlt. In bislang sieben Pflichtspielen war der 22-jährige Stürmer an sechs Treffern direkt beteiligt. „Ich bin überzeugt davon, dass ihm die Zeit bei uns sehr gut tut. Und auch wir sind froh, dass er uns verstärkt – es ist eine Win-Win-Situation“, resümiert LASK-Trainer Dominik Thalhammer.