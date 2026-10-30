United: Zwei Top-Interessenten für Martínez

Bei Lisandro Martínez könnte es im Sommer zu einer Luftveränderung kommen. Laut ‚as‘ beobachten der FC Barcelona und Atlético Madrid die Situation des argentinischen Verteidigers genau. Der Vertrag des 28-Jährigen bei Manchester United läuft im Sommer aus. Allerdings können die Red Devils das Arbeitspapier per Option verlängern. Ob United davon Gebrauch macht, ist allerdings aufgrund der Kontroversen aus den vergangenen Wochen rund um Martínez und seine kritischen Interview-Aussagen zweifelhaft.

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Die zwei spanischen Topklubs würden wohl nur dann zuschlagen, wenn Martínez ablösefrei zu haben wäre. Auch bei italienischen Vereinen soll der 38-fache Nationalspieler und Weltmeister von 2022 hoch im Kurs stehen. Unter anderem wurden bereits Como 1907, die AS Rom und Inter Mailand mit Licha in Verbindung gebracht.