80-Millionen-Paket für El Mala

Genau heute vor einem Jahr hatte Said El Mala im Trikot der deutschen U19-Nationalmannschaft sein Comeback nach einer einmonatigen Verletzungspause gefeiert. Die Liga-Realität mit Viktoria Köln hieß damals Erzgebirge Aue, Borussia Dortmund II und Waldhof Mannheim.

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Nach dem Wechsel zum 1. FC Köln kennt die Entwicklung in diesem Jahr kaum Grenzen. Auch wenn es für die A-Nationalmannschaft dieses Mal wohl nicht reichen wird, durfte er unter Julian Nagelsmann bereits reinschnuppern, in der U21 ist er ohnehin gesetzt. Bereits im Sommer könnte auf den 19-Jährigen das Abenteuer Premier League warten.

Brighton & Hove Albion liegt dabei klar auf der Pole Position, die mündliche Zusage für einen Sommerwechsel haben sich die Südengländer bereits gesichert. Vor allem Trainer Fabian Hürzeler soll sich für das Offensiv-Juwel starkmachen und ihm eine klare Perspektive aufzeigen. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, sind die Seagulls mit ihrem Interesse aber nicht allein. Auch der FC Chelsea beschäftigt sich überaus konkret mit El Mala.

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Traum-Vertrag für El Mala

Demnach wuchern die Blues mit einem atemberaubenden 80-Millionen-Euro-Paket. 45 Millionen davon sollen als Ablöse nach Köln fließen. Die übrigen 35 Millionen könnte El Mala dank eines Siebenjahresvertrags an der Stamford Bridge einstreichen.

Allzu große Chancen werden den Londonern aber dennoch nicht zugerechnet. Die El Mala-Seite weiß, dass die Konkurrenz beim Klub-Weltmeister ungleich größer ist und somit die Chancen auf Einsatzzeiten deutlich kleiner sind. Außerdem würde Brighton auch Bruder Malek für die zweite Mannschaft mit unter Vertrag nehmen.