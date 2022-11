Saints: Hasenhüttl-Nachfolger schon im Blick

Unmittelbar nach dem Rauswurf von Ralph Hasenhüttl hat beim FC Southampton die Nachfolgersuche begonnen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist Nathan Jones von Luton Town ein „ernsthafter Anwärter“ auf die Nachfolge des früheren Bundesliga-Trainers.

Die Saints sollen sich konkret mit einer Verpflichtung von Jones auseinandersetzen. Der 49-jährige Waliser steht seit Sommer 2020 beim englischen Zweitligisten an der Seitenlinie und kommt nach 132 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,5.

Update (15:08 Uhr): Mittlerweile hat Luton Town eine offizielle Anfrage des Premier League-Klubs bestätigt. Weiter teilt der Tabellenachte der Championship mit, offizielle Gespräche zwischen Southampton und Jones zu gestatten. Diese seien allerdings erst nach der morgigen Auswärtspartie gegen Stoke City (20:45 Uhr) geplant.

