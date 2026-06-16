De Cat vor Rekord-Wechsel in die Bundesliga?

Schon seit Wochen verdichten sich die Zeichen, dass es Nathan De Cat im Sommer in die Bundesliga ziehen wird. Das konkreteste Interesse am Mittelfeldjuwel des RSC Anderlecht wurde Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nachgesagt. Auch mit dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wurde der 17-Jährige schon in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während der BVB laut der ‚Bild‘ mittlerweile Abstand von einem De Cat-Transfer genommen hat, hofft nun offenbar der nächste Bundesligist auf den Zuschlag. Dem Boulevardblatt zufolge will sich die TSG Hoffenheim die Dienste des Belgiers (ein A-Länderspiel) sichern. Es habe bereits konkrete Gespräche mit den Kraichgauern gegeben.

Zahlt Hoffenheim eine Rekord-Ablöse?

Diese müssten für einen Wechsel tief in die Tasche greifen. Anderlecht soll eine Ablöse von über 20 Millionen Euro fordern, die TSG möchte die Summe laut der ‚Bild‘ unter diese Grenze drücken. Sollten die Hoffenheimer den Deal für einen Betrag von über 18 Millionen eintüten, würde De Cat den 2024 von Bayer Leverkusen geholten Adam Hlozek (23) als vereinsinternen Rekordeinkauf ablösen.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Cats Vertrag in Belgien läuft 2027 aus. Die Spielerseite soll Anderlecht bereits die Entscheidung gegen eine Verlängerung mitgeteilt haben, sodass ein Wechsel in diesem Sommer sehr wahrscheinlich ist. Die TSG kann sich wohl ernsthafte Chancen ausrechnen, weil De Cat der ‚Bild‘ zufolge „zu einem vermeintlich kleineren Klub mit einem entspannten Umfeld“ wechseln möchte.