Barça-Trio soll verlängern

Die 2022 auslaufenden Verträge von Ousmane Dembélé (23), Carles Aleñà (23) und Sergi Roberto (28) sollen verlängert werden. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ stehen die Kontraktausweitungen der Spieler ganz oben auf der Agenda des FC Barcelona, sobald die Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Ablösefrei können die Katalanen ihre Akteure aufgrund der verheerenden finanziellen Lage nicht abgeben.

Dembélé spielt in der laufenden Saison konstanter und hat seine Leistungen im Camp Nou stabilisiert. Trainer Ronald Koeman will den Franzosen, der immer wieder mit Manchester United in Kontakt gebracht wird, gerne halten. Bei Roberto schätzt der Niederländer die Flexibilität des Spielers, der auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Mit Aleñà hat man langfristige Pläne.