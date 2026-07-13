Schalke findet Donkor-Abnehmer

Schalke 04 kann Anton Donkor demnächst von der Gehaltsliste streichen. Wie die Bild berichtet, arbeitet OFI Kreta an der Verpflichtung des Mannes für die linke Außenbahn. Donkor müsste jedoch auf Gehalt verzichten, seine Zustimmung fehlt noch.

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Bei S04 hat der 28-Jährige keine Perspektive mehr. Für seine Position soll der ehemalige deutsche Nationalspieler Robin Gosens (32) vom AC Florenz kommen. S04 könnte eine Abfindung von 100.000 Euro zahlen, um sich das Jahresgehalt von einer knappen Million zu sparen.