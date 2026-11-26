Bundesliga
Erste Transfer-Entscheidung bei Ebnoutalib?
Younes Ebnoutalib ist wohl ein heißes Thema bei Borussia Dortmund. Im Winter wird Eintracht Frankfurt den Stürmer einem Bericht zufolge aber nicht ziehen lassen.
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@Maxppp
Zuletzt wurde Younes Ebnoutalib (23) mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Schon in diesem Winter wird der Mittelstürmer seine Zelte bei Eintracht Frankfurt aber offenbar nicht abbrechen.
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Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel im Januar kein Thema – die ‚Sport Bild‘ hatte noch unter der Woche berichtet, dass auch ein schneller Abflug denkbar sei, da sich der DFB-Angreifer am Main vermeintlich nicht genug wertgeschätzt fühlt.
Ob nun nochmal Bewegung in die Personalie kommt, bleibt abzuwarten. ‚Sky‘ führt jedenfalls aus, dass der BVB für einen potenziellen Sommer-Deal über alle Details informiert ist. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro.
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