Die FT-Topelf der Europa League-Saison

Torhüter

Die Leistung von Kevin Trapp im Finale gegen die Glasgow Rangers (2:1 n.E.) war nur die Spitze des Eisbergs. Über den gesamten Verlauf des Wettbewerbs ließ Deutschlands Nummer drei keine Zweifel an seinen Qualitäten zu. Ein wichtiger Rückhalt für die Eintracht und klarer Erfolgsgarant mit wichtigen Paraden im Endspiel gegen die Schotten.

Abwehr

Die Abwehr setzt sich ausschließlich aus Finalteilnehmern zusammen. Jeweils zwei Spieler von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers finden Platz in der FT-Topelf. Filip Kostic und James Tavernier sind auf den Außen gesetzt. Kostic und Tavernier lieferten die meisten Flanken aller Spieler im Wettbewerb, Tavernier avancierte sogar trotz seiner Position als Rechtsverteidiger zum Torschützenkönig.

Innen verteidigen Connor Goldson und Evan N’Dicka. Beide erwiesen sich als Fels in der Brandung für ihre jeweiligen Teams. Im Finale war Goldson beim Gegentor in der regulären Spielzeit einen Schritt zu spät – das geschah ihm in den Spielen zuvor nicht. Deshalb verdient sich der 29-Jährige, der sich sonst sehr verlässlich zeigte, seine Nominierung.

Mittelfeld

Für RB Leipzig entpuppte sich Christopher Nkunku mit Toren und Assists als Mr. Champions League. Und auch nach der Herabstufung in die Europa League lieferte der Franzose weiter ab. An Declan Rice führt kein Weg vorbei. Das gilt nicht nur für die Topelf, sondern in den meisten Fällen auch für die gegnerischen Offensivkräfte.

Von Olympique Lyon schafft es Karl Toko Ekambi unter die stärksten Elf. Der Linksaußen erzielte sechs Tore und landet damit auf Rang zwei in der Torschützenliste. Den rechten Flügel besetzt Jarrod Bowen. Nicht nur in der Premier League liefert der 25-Jährige in dieser Saison ab, auch in der Europa League hatte er erheblichen Anteil an West Hams Halbfinaleinzug.

Angriff

Ricardo Horta spielte sich mit vier Toren und vier Assists in den Fokus. Der Kapitän des SC Braga ging mit Topleistungen voran und führte die Portugiesen ins Viertelfinale, in dem man gegen die Rangers knapp in der Verlängerung scheiterte.

Last but not least: Rafael Borré. Der Mittelstürmer schoss die wichtigen Tore für die Eintracht. Beim 3:2 gegen den FC Barcelona netzte Borré ein, gegen West Ham United machte er im Rückspiel beim 1:0-Erfolg den Sack zu und im Finale sorgte er mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 für das Elfmeterschießen. Vom Punkt zeigte der Torjäger dann keine Nerven, schoss den entscheidenden fünften Elfmeter und kürte Frankfurt zum Europapokalsieger.

Die FT-Topelf