Niclas Füllkrug trifft zurzeit, wie er will. Mit zwölf Toren in zehn Pflichtspielen hat er entscheidenden Anteil daran, dass Werder Bremen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht. Dazu führt er mit neun Toren die Bundesliga-Torjägerliste an. Da überrascht es wenig, dass die Bremer Füllkrug gerne über die Saison aus halten würden. Dies bestätigt Sportchef Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘: „Wir würden sehr gerne mit Niclas über den Sommer hinaus weitermachen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug selbst würde die Zusammenarbeit laut Fritz ebenfalls am liebsten fortsetzen: „Ich weiß, dass er sich das auch gut vorstellen kann.“ Der Bremer Sportchef verrät außerdem, dass diese Perspektive bereits vor der Rückkehr Teil der Gespräche war und betont das enge Verhältnis zum 33-jährigen. Die beiden kennen sich bestens, standen in der Saison 2012/2013 sogar 16 Mal gemeinsam auf dem Platz.

West Ham muss mitspielen

Allerdings ist sich auch Fritz bewusst, dass mit West Ham „eine dritte Partei mitredet und der Fußball sehr dynamisch ist“. Nach dem Ende der Leihe im Sommer 2027 müsste Füllkrug zunächst zu den Engländern zurückkehren. Sein Vertrag bei den Hammers läuft noch bis 2028. Die Engländer verfolgen Füllkrugs Situation genau und dürften die Leistungen in die künftige Ablöse miteinfließen lassen. Kann der Stürmer seine Torquote halten, ist es zudem nicht unwahrscheinlich, dass auch andere Klubs beim abschlussstarken Rechtsfuß anklopfen werden.