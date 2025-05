Hertha: Noch keine Fortschritte bei Seguin

Die Situation um Paul Seguin vom FC Schalke 04 ist festgefahren. Nach FT-Informationen gibt es in den Verhandlungen über einen Transfer mit Hertha BSC aktuell keine Fortschritte, eine Einigung ist nicht in Sicht. Der ‚kicker‘ berichtete vor einer Woche von Gesprächen der Vereine und dem Interesse der Alten Dame am Mittelfeldspieler der Knappen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Fachmagazin fordert Schalke eine Ablöse von einer Million Euro, eine Summe, die Hertha nicht zahlen möchte. Angenähert haben sich die Parteien diesbezüglich noch nicht. Stand jetzt ist noch kein weiterer Verein mit konkretem Transfer-Interesse an Schalke oder Seguin herangetreten. Der Stammspieler ist noch bis 2026 an die Königsblauen gebunden.