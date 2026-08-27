Der FC Southampton schnappt sich Keven Schlotterbeck (29). Beim englischen Zweitligisten unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029. Ein Jahr vor Vertragsende soll der FC Augsburg eine Ablöse von umgerechnet 3,85 Millionen Euro erhalten, weitere 650.000 Euro können als Boni dazukommen.

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FCA-Sportdirektor Benni Weber sagt: „Keven hat uns gegenüber immer offen kommuniziert, dass er in seiner Karriere noch einmal den Schritt ins Ausland gehen möchte. Nun bietet sich ihm die Möglichkeit, sich diesen Wunsch in England zu erfüllen und dort zugleich eine langfristige sportliche Perspektive aufzubauen. Die Gespräche mit ihm waren jederzeit offen und sehr wertschätzend.“

Schlotterbeck war vor zwei Jahren für 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt, für den FCA bestritt der Linksfuß 49 Spiele.

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Über seinen Wechsel nach England sagt Schlotterbeck: „Auch wenn mir der Abschied nicht leichtfällt, ist der Wechsel nach England für mich eine sehr spannende und reizvolle Herausforderung. Ich habe immer wieder betont, dass ich in meiner Karriere gerne Erfahrungen im Ausland sammeln möchte. Dem FC Augsburg bin ich sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, für die offene Kommunikation und dafür, dass ich hier viele besondere Momente erleben durfte.“