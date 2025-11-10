DFB: Nagelsmann begründet Sané-Nominierung

Julian Nagelsmann hat sich für die von vielen als ungerechtfertigt wahrgenommene Nominierung von Leroy Sané gerechtfertigt. „Es geht um sein Profil. Es wäre schwieriger für ihn gewesen, nominiert zu werden, wenn wir sechs oder sieben Spieler seines Profils hätten. Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Leroy. Er weiß, was ich von ihm verlange. Er hat nicht mehr unzählige Chancen, sich hier zu beweisen. Das habe ich ihm ganz offen gesagt“, stellte der deutsche Bundestrainer auf der heutigen Pressekonferenz klar.

Sané habe „seine Statistiken in der Champions League und der Süper Lig verbessert, aber er muss sich noch steigern. Leroy weiß, was gefragt ist.“ Seit der vergangenen Länderspielpause, in der der 29-Jährige nicht berücksichtigt wurde, erzielte er wettbewerbsübergreifend zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Freitag (20:45 Uhr) in Luxemburg und am darauffolgenden Montag (20:45 Uhr) gegen die Slowakei um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.