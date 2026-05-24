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Hoeneß schickt Giftpfeil nach Barcelona

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Harry Kane schaut fassungslos zurück @Maxppp

Uli Hoeneß hält einen Transfer von Harry Kane zum FC Barcelona für unrealistisch. „Der FC Bayern ist ein Käufer-Verein, kein Verkäufer-Verein. Außerdem hat Barcelona ja gar kein Geld, so geht es schon mal los“, so Hoeneß bei ‚Sky‘. Kane soll als einer von mehreren Sturm-Kandidaten bei den Katalanen auf der Liste stehen. Hoeneß betont derweil: „Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben.“

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Kane selbst sagte nach dem DFB-Pokalsieg über den VfB Stuttgart (3:0), zu dem er alle drei Treffer beisteuerte: „Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich bin keineswegs in Panik. Jeder weiß, dass es mir hier gut gefällt.“ Die Münchner wollen den 2027 auslaufenden Vertrag mit Kane verlängern. Der 32-jährige Engländer sagt: „Wir warten mit allen Gesprächen bis zum Saisonende. Wir haben noch eine Weltmeisterschaft vor uns. Die Lage ist auf jeden Fall entspannt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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