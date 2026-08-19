Die Gerüchteküche um die Zukunft von Ermedin Demirovic brodelt weiter. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Eintracht Frankfurt in den Poker um den 28-Jährigen vom VfB Stuttgart eingeschaltet. Bei den Schwaben könnte der Bosnier nach der Verpflichtung von Dzenan Pejcinovic (21) einen schweren Stand haben.

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Die SGE ist aber nicht der einzige Klub, der das Werben um den Mittelstürmer intensiviert. Wie Yagiz Sabuncugolu berichtet, hat sich inzwischen Galatasaray nach den Bedingungen für einen Transfer erkundigt. Laut ‚Sky‘ hat Galatasaray sogar schon ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben. Die Stuttgarter sollen aber umgehend abgelehnt und eine höhere Ablöse gefordert haben.

Für 23 Millionen hatte der VfB den Rechtsfuß vor zwei Jahren vom FC Augsburg verpflichtet. In Bad Cannstatt wusste Demirovic bislang durchaus zu überzeugen und führte sein Team ein ums andere Mal als Kapitän aufs Feld. Neben Galatasaray und Frankfurt waren zuletzt auch Juventus Turin, Fenerbahce und Leeds United interessiert.