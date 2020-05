Werder: Zweite Liga mit Moisander?

Niklas Moisander will nicht ausschließen, dass er mit dem SV Werder Bremen auch in die zweite Liga gehen würde. Dies bestätigt der 34-jährige Abwehrchef der Grün-Weißen im Interview mit der ‚Syker Kreiszeitung‘.

Generell mache er sich aber noch keine Gedanken über das Schreckensszenario, betont Moisander: „Ich lebe wie immer von Woche zu Woche, und darum denke ich gar nicht so sehr an die Zukunft. Jetzt zählt für mich nur, dass wir mit Werder in der Bundesliga bleiben. Wenn das nicht gelingt, wäre es eine große Enttäuschung, und danach müssten wir schauen, was passiert.“